Gian khổ đến mấy cũng không từ chối cứu chữa bệnh nhân COVID-19

Trong tổng số 3.618 bệnh nhân đã tiếp nhận thì điều trị khỏi, cho xuất viện 407 bệnh nhân vừa và nặng, điều trị giảm nhẹ và chuyển xuống tầng dưới 1024 bệnh nhân…Nhờ kết hợp các tuyến dưới để hội chẩn và sàng lọc tốt nên các ca bệnh đưa lên đã được tiếp nhận, điều trị tích cực ngay từ đầu.

Ngoài Bệnh viện Nhân dân 115, nhiều bệnh viện điều trị COVID-19 khác ở TP.HCM cũng đã giảm dần ca tử vong và chuyển biến nặng. Đặc biệt, công tác chăm sóc, phát thuốc ngay từ khi được phát hiện nhiễm được tiến hành đầy đủ từ xã, phường và F0 tại gia đình.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đến ngày 14/9 đang điều trị 39.290 bệnh nhân, trong đó có 2.942 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.616 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 13/9 có 2.553 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay là 152.894 bệnh nhân. Cùng với điều trị, TP.HCM tăng tốc tiêm vacine. Tính đến 13/4 đã tiêm 6,5 triệu mũi 1, trên 1,3 triệu mũi 2.