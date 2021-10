Giận bạn trai, tự tử bằng thuốc trừ sâu, bé gái 14 tuổi suy hô hấp nặng

Hiện bệnh nhi đang được điều trị. Ảnh: BSCC.

Sau đó, bệnh nhân vật vã, nôn ói nhiều. Ba giờ sau uống, T. được đưa đến bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển bệnh viện tỉnh. Tại đây, bệnh nhi có tình trạng lừ đừ, môi tái, thở mệt, nồng độ oxy trong máu thấp, xét nghiệm men Acetylcholinesterase giảm nặng và phải thở oxy.



Bệnh nhi được rửa dạ dày, than hoạt tính, tiêm và truyền thuốc giải độc. Do tình trạng không cải thiện nên T. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.



Bác sĩ Tiến cho biết, bệnh nhi đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở, miệng nhiều đờm nhớt... Trẻ được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày để loại bỏ độc chất, sử dụng than hoạt tính qua ống thông dạ dày để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, tiếp tục tiêm truyền thuốc giải độc, điều chỉnh rối loạn điện giải.



Tuy nhiên, tình trạng trẻ diễn tiến phức tạp hơn, tiếp tục có những cơn rung giật thớ cơ ở chi, ngực, cổ, suy hô hấp, lơ mơ, hôn mê nên được đặt nội khí quản giúp thở, tăng liều sử dụng thuốc. Tình trạng trẻ cải thiện lâm sàng một phần, men Acetylcholinesterase cải thiện tăng từ 161 lên 1550 đv/L nhưng vẫn phải điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.



Từ trường hợp trên, bác sĩ Tiến lưu ý, phụ huynh cần quan tâm, gần gũi với trẻ vị thành niên để hiểu tâm tư nguyện vọng của con, nắm bắt những vấn đề xung đột tâm lý. Theo bác sĩ Tiến, những hoạt động không lành mạnh sẽ dẫn đến trẻ có những quyết định bồng bột, thiếu cân nhắc, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.



"Phụ huynh hãy làm bạn với con, khuyên răn, giải thích cho con hiểu. Chúng ta không áp đặt, không cấm đoán mà hỗ trợ, định hướng để trẻ vị thành niên phát triển tối ưu khả năng, năng lực", bác sĩ Tiến nhấn mạnh.