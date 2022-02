Giảm thuế VAT xuống 8% tác động thế nào tới người tiêu dùng?

Tuy vậy, vị đại biểu Quốc hội cho rằng những chính sách lớn thường mang theo kỳ vọng rất lớn nên câu chuyện làm sao để chính sách đi vào thực tế, hiệu quả sẽ được đặt ra.

Ông cho rằng điều quan trọng nhất là cần sớm đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của đại dịch vẫn tác động đến người dân, doanh nghiệp.

Theo Nghị định 15/2022, các loại hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế VAT theo chính sách mới bao gồm hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Về loại hàng hóa không được giảm thuế là sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than).

Nghị định quy định rõ, đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thì được giảm thuế VAT, còn lại, mặt hàng than tại các khâu khác thì không được giảm.

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế VAT này có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 49.400 tỷ đồng . Tuy nhiên, số tiền thuế này sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch, từ đó phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, chính sách còn có tác dụng kích thích tiêu dùng, đầu tư qua đó đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế sau dịch và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

