Giảm thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên y tế

- Viêm da do phải mặc phương tiện bảo vệ cá nhân trong thời gian dài và trong thời tiết nóng nực.

- Căng thẳng nhiệt (say nóng, say nắng) do phải mặc phương tiện bảo vệ cá nhân trong thời gian dài và trong thời tiết nóng nực.

- Tiếp xúc với các hóa chất khử khuẩn do tăng tần suất sử dụng;

- Mệt mỏi kéo dài do thời gian làm việc kéo dài, khối lượng công việc lớn, thời gian nghỉ ngơi không đủ, không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

- Bạo hành, kỳ thị, phân biệt đối xử, quấy rối tại nơi làm việc.

- Rối loạn sức khỏe tâm thần (trầm cảm, lo âu, căng thẳng cảm xúc, kiệt sức nghề nghiệp, vv) do căng thẳng tâm lý.

- Đau mỏi cơ xương khớp do nâng nhấc, vận chuyển, chăm sóc bệnh nhân và các vật nặng khi tham gia phòng, chống dịch COVID-19.