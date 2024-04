Giám sát chặt, kịp thời xử lý các vi phạm về kinh doanh vàng

Theo đó, các Đội Quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra một số doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn các quận, huyện. Qua kiểm tra, doanh nghiệp xuất trình đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân theo quy định. Bước đầu, Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm như bày bán các sản phẩm vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn hàng hóa. Ngoài ra, các mặt hàng (bông tai, mặt dây chuyển, lắc tay…) có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Do vậy, lực lượng đã lập biên bản và đang làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, liên tiếp trong những ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Đắk Lắk, Bắc Kạn, Thanh Hoá, Cần Thơ, Quảng Ninh... đã liên tục tiến hành kiểm tra nhiều điểm kinh doanh vàng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Hoạt động kiểm tra nhằm triển khai chỉ đạo tại Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.

Đáng lưu ý, sau khi Cục Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành kiểm tra việc kinh doanh vàng tại các cơ sở kinh doanh, bất ngờ nhiều cửa hàng đã đóng cửa không rõ nguyên do. Đơn cử, tại chi nhánh Công ty TNHH Kinh doanh Vàng bạc đá quý Hồng Kim Ngọc (đường Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5) đã treo biển đóng cửa từ 1/4 đến 18/4. Còn tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Tuấn Anh An Đông, chi nhánh Kim Dung (19 An Dương Vương, phường 8, quận 5), Trung tâm kim hoàng 87 – 98, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thắm Lành, doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc đá quý Ngọc Trang, cửa hàng vàng Diệp Trang (cùng ở đường Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5)… cũng đều đóng kín cửa.

Theo Cục Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh, việc các cửa hàng kinh doanh vàng đóng cửa trong thời gian qua bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, có một số chỗ di dời địa điểm, một vài cửa hàng xin sửa chữa, nhiều địa điểm đã đóng cửa nhiều tháng nay. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng loạt triển khai kiểm tra các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cũng vừa kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Lê Cương có địa chỉ số 12, Lê Quý Đôn, Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long.

Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện các cơ sở kinh doanh đang bày bán các sản phẩm trang sức kim loại vàng, kim loại bạc, đá các loại; trong đó, có 6 sản phẩm (bông tai, vòng tay, mặt dây chuyền, nhẫn) mang nhãn hiệu Chanel và 3 sản phẩm (vòng tay, mặt dây chuyền) mang nhãn hiệu LV (Louis Vuitton).

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết: lực lượng Quản lý thị trường đã tạm giữ hàng hóa để xác minh và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt doanh nghiệp 90 triệu đồng, xử lý tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Lê khẳng định: việc kiểm tra đối với các mặt hàng kim loại vàng sẽ tiếp tục được lực lượng đẩy mạnh từ nay đến hết năm 2024 trên địa bàn cả nước, nhằm góp phần bình ổn thị trường vàng. Đặc biệt, trong thời gian tới, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra về chất lượng vàng cũng như các hành vi đầu cơ, găm hàng đối với mặt hàng vàng của các tổ chức, cá nhân.