Giám sát bếp ăn tập thể ở các trường học sau vụ ngộ độc tại trường Ischool

Nhiều học sinh nhập viện sau khi sử dụng thực phẩm tại trường. Ảnh: Trần Hiền

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.2022 chiều 1.12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã thông tin đến báo chí liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, công tác bảo vệ sức khỏe của học sinh và bảo đảm an toàn thực phẩm nói chung, bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học luôn được Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo.

Cụ thể, năm 2010, Quốc hội đã ban hành Luật An toàn thực phẩm và Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn để thi hành Luật; năm 2016, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 13 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong đó đã quy định trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm là người đứng đầu đơn vị, cụ thể là hiệu trưởng nhà trường.