Giảm phí trước bạ 'hâm nóng' thị trường ô tô dịp cuối năm

Các showroom hiện đang tất bật chuẩn bị bàn giao, hỗ trợ đăng ký xe cho rất nhiều khách hàng đã đặt cọc trước đó. Giới kinh doanh dự báo, thị trường ô tô trong 2 tháng cuối năm âm lịch sẽ sôi động, doanh số đạt khoảng gần 400.000 xe.

Đó là góc độ thị trường tiêu dùng, còn từ góc độ sản xuất, đây cũng chính là cơ hội cho các hãng xe sản xuất, lắp ráp trong nước để gia tăng lợi thế cạnh tranh so với các dòng xe nhập khẩu, vốn vẫn áp đảo từ trước tới nay.

Nếu tính riêng 10 tháng, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là gần 130.000 xe, tăng tới 61% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi dung lượng thị trường Việt Nam vốn vẫn rất hạn chế so với nhiều quốc gia khác trong khu vực, trong đó, nổi bật là xe nhập khẩu từ Thái Lan, chiếm tới quá bán tổng lượng xe nhập khẩu của Việt Nam, sau đó là tới Indonesia. Đây cũng là những quốc gia hiện có nền công nghiệp hỗ trợ vượt trội so với chúng ta.

Tỷ lệ nội địa hóa của xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước còn thấp so với khu vực

Mỗi chiếc xe ô tô có tới khoảng 30.000 linh kiện với mức độ phức tạp đa dạng, có thể chia làm 4 lớp. Thứ nhất là những linh kiện cồng kềnh hoặc cần nhiều nhân công như ghế, hay bộ dây điện. Lớp thứ 2 là các linh kiện thép và nhựa ép chất lượng cao. Thứ 3 là toàn bộ thân vỏ xe và các linh kiện điện tử. Cuối cùng là động cơ và hộp số, được ví như trái tim của chiếc xe. Toàn bộ 3 lớp khó hơn Việt Nam đều phải nhập khẩu, thậm chí lớp thô sơ nhất là lớp đầu tiên thì 1 phần cũng phải nhập khẩu.