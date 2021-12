Giảm phí trước bạ dân tranh mua xe: Thuế phí làm khó giấc mơ ô tô

Lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm 50% từ 1/12/2021 - giải pháp của Chính phủ nhằm hỗ trợ ngành sản xuất ô tô vượt qua khó khăn do đại dịch Covid gây ra. Trên thực tế, chính sách này đã 3 lần được ban hành và góp phần quan trọng giúp ngành ô tô phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng.

Các DN dự báo, trong 6 tháng tới, thị trường ô tô sẽ khởi sắc. Lệ phí trước bạ giảm sẽ kích cầu thị trường, doanh số bán xe trong nước sẽ tăng trưởng mạnh giống như nửa cuối năm 2020. Qua đó, gia tăng sản lượng, giúp đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, theo các DN, do chỉ được hỗ trợ lệ phí trước bạ trong 6 tháng nên hết thời gian này, ô tô trong nước khó duy trì được lợi thế với xe nhập khẩu. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, luỹ kế từ đầu 2021, lượng xe nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam đạt 129.733 xe, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xe con, số lượng là 90.029, xe tăng 50% so với cùng kỳ 2020. Ô tô con nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia.

Dù cũng gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng nhập khẩu ô tô năm 2021 vẫn tăng trưởng ấn tượng. Ô tô nhập khẩu lại có lợi thế hơn so với sản xuất trong nước về chi phí từ 15-20%.

Để tạo ra những chiếc ô tô, cần có sự đóng góp lớn của công nghiệp hỗ trợ, với chuỗi cung ứng là các DN sản xuất linh phụ kiện. Công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô luôn thu hút số lượng lớn các DN thuộc nhiều lĩnh vực tham gia. Nó không chỉ nâng cao khả năng sản xuất của từng DN mà còn của cả quốc gia, tạo cơ sở để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vẫn chờ chính sách dài hạn