Giảm nhiệt tăng phí SMS Banking: Ngân hàng và nhà mạng sẽ thu phí dịch vụ trọn gói

Đối với tình trạng SMS brandname, các doanh nghiệp viễn thông cho biết, tình trạng này không xuất phát từ hệ thống của nhà mạng mà do các đối tượng tội phạm sử dụng trạm di động ảo để chèn sóng. Hiện tại các nhà mạng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ TT&TT đẩy mạnh hoạt động truy tìm tội phạm. Vừa qua, cơ quan công an cũng đã vào cuộc và bắt được một số đối tượng lừa đảo. Bộ TT&TT cùng các nhà mạng sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để xử lý vấn nạn này.

Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để được tình trạng tin nhắn lừa đảo SMS brandname, nhà mạng cho rằng: “chỉ khi nào loại bỏ điện thoại sử dụng sóng 2G thì tình trạng lừa đảo này mới có thể chấm dứt”.

Tại cuộc họp, các nhà mạng và ngân hàng đã thống nhất giải pháp “thu phí trọn gói” là khả thi, vừa đảm bảo lợi ích của khách hàng nhưng cũng vừa đảm bảo lợi ích của các ngân hàng và chính nhà mạng.

Ghi nhận ý kiến đóng góp từ phía các ngân hàng và nhà mạng, ông Trần Duy Hải đề nghị, sau cuộc họp, các nhà mạng và ngân hàng cần tăng cường trao đổi thông tin để hiểu hơn về công nghệ và kỹ thuật của các bên, từ đó gợi mở thêm được những giải pháp giúp nâng cao tính bảo mật và an toàn thông tin. Đối với loại hình tội phạm sử dụng SMS brandname, ông Trần Duy Hải cho biết, Bộ TT&TT đã có văn bản gửi tới Tổng cục Hải quan và Tổng cục Quản lý Thị trường để có những giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thiết bị nhập khẩu vào Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, tất cả các ý kiến tại cuộc họp sẽ được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tập hợp lại, sau cuộc họp sẽ có báo cáo gửi tới lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng và các nhà mạng.

Thanh Hải