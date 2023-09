Giám khảo Vietnam Idol khen theo quán tính?

Ngoài ra Định cũng sa đà vào giao lưu, thể hiện mình là một người thân thiện đáng yêu nên không tập trung vào hát. Cả Định và Thủy Muộii trong đêm live thứ hai đều bị lộ giọng hát bị nông (đặt âm thanh chưa chuẩn) và phô.

Tất nhiên Định hát vẫn khỏe hơn và có phần trình diễn nhỉnh hơn bản lĩnh sân khấu tốt hơn. Rõ ràng Định đang dành được sự chú ý và ủng hộ của khán giả, cộng với thực lực cũng xứng đáng tiến sâu.



Có vẻ như Lâm Phúc sẽ chỉ dùng giọng hát để chinh phục khán giả.

Lâm Phúc luôn được giám khảo khen có giọng hay nhưng có khi cũng cần phải suy nghĩ xem phải chăng không còn điểm nào khác đáng khen. Bởi có khi giám khảo có thể cũng khen theo quán tính, theo thói quen những lúc bị “bí từ”.

Giọng Lâm Phúc cũng hay, đáp ứng xu hướng nghe của giới trẻ hiện nay nhưng vẫn chưa thực sự đặc sắc, cần nhiều đột phá hơn nữa. Phúc có vẻ đang là thí sinh nhàn nhã nhất nhưng cũng dễ rơi vào vòng nguy hiểm nhất nếu cứ chỉ đút tay túi quần đứng hát.

Diễm Hằng Lamoon cũng được khen liên tục vì vẻ ngọt ngào dễ thương và kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp. Dường như cô đang rơi vào vận may khi làm gì người ta cũng thấy hay. Kể cả khi cô phá hỏng hoàn toàn giai điệu nhận diện của bài Mắt nai chachacha. Nhưng Mỹ Tâm vẫn khen “bẻ nốt nghe mới mẻ” bất kể giai điệu mới Hằng tạo ra chưa rõ nhạc tính, rất gần với hát phô.



Diễm Hằng là địa chỉ quen thuộc của những lời khen ngợi từ BGK Vietnam Idol.

Hằng có nhiều ưu điểm kể cả màu giọng riêng, ổn định. Vậy nhưng ở phần trình diễn trong đêm thi 11, giọng cô bị kỹ xảo âm thanh tác động trở nên mờ nhòe từ đầu đến cuối.



Hà An Huy có nhiều thế mạnh bao gồm giọng hát.

Hà An Huy với kinh nghiệm chinh chiến từ Bài hát hay nhất tiếp tục là thí sinh giữ vững phong độ nhất. Dù phần trình diễn lần này chưa thuyết phục được BGK do lạm dụng giọng gió. Huy từng khẳng định hâm mộ Sơn Tùng M-TP và trong lối thể hiện trên sân khấu của cậu có thể thấy dấu vết của Sơn Tùng và hình ảnh gợi nhớ cả cả Thắng (Ngọt) nhưng rất may giọng hát là của riêng Huy.