Giám khảo Miss World 'thả tym' Đỗ Thị Hà, cho thấy tín hiệu top 5?

Khá bất ngờ, Hoa hậu Thế giới 1995 kiêm giám khảo phần thi phỏng vấn kín - Jacqueline Aguilera - tương tác với đại diện Việt Nam qua mạng xã hội.

Theo đó, Jacqueline Aguilera để lại biểu tượng trái tim dưới bài đăng của Đỗ Thị Hà. Được biết Miss World 1995 không theo dõi Đỗ Thị Hà trên Instagram. Hành động bình luận cho thấy nữ hoàng sắc đẹp đã chủ động vào xem trang cá nhân của đại diện Việt Nam và tương tác.

Được cựu Hoa hậu Thế giới kiêm giám khảo tương tác, Đỗ Thị Hà hạnh phúc đáp lại: "Thank you a lot my queen" (Tạm dịch: Cảm ơn nữ hoàng rất nhiều).



Miss World 1995 tương tác với Đỗ Thị Hà sau vòng phỏng vấn kín.