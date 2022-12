Giám khảo 'American idol' bị buộc tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên

Năm 1975, sau khi quan hệ tình dục với Tyler, Misley đã mang thai khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, Tyler ép Misley phá thai, nếu không bỏ đứa bé Tyler sẽ dừng việc chu cấp. Misley chia sẻ, khi đó bà hoàn toàn phụ thuộc vào Tyler nên bà rất sợ hãi và đã đầu hàng trước sự sợ hãi đó. Sau khi phá thai, Misley rời khỏi Tyler và quay lại Portland để thay đổi cuộc đời.

Theo tờ Rolling Stone, Misley chịu tổn thương về mặt tinh thần nghiêm trọng hơn khi Tyler xuất bản cuốn sách “Does the noise in my head bother you?” vào năm 2011 và kể lại chi tiết mối quan hệ giữa họ mà không được sự đồng ý của Misley. Việc làm này khiến Misley phải chịu sự nhục nhã cũng như sự để ý của mọi người.

Steven Tyler sinh năm 1948, là giọng ca chính của nhóm nhạc rock nổi tiếng Aerosmith vào thập niên 70 của Mỹ. Ngoài ra, ông còn là giám khảo cuộc thi “American idol” mùa thứ 10 và 11.

Mai Phương