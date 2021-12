Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị nói không nhận "lại quả" vụ kit test Việt Á

Your browser does not support the audio element.

Ngày 26/12, ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - cho biết, Công an tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc thu thập thông tin, hồ sơ liên quan đến việc mua kit test Covid-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Theo ông Đỗ Văn Hùng, cơ quan công an mới đến khảo sát, tìm hiểu thông tin liên quan đến việc mua sắm kit test của Công ty Việt Á. Do đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị cung cấp đầy đủ các hồ sơ.