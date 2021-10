Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ: Chúng tôi không bị động, bất ngờ

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành sớm nhất việc tiêm chủng theo đúng tiến độ của Bộ Y tế và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Hiện nay, với nguy cơ xuất hiện các trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng là rất cao, tỉnh đề xuất bổ sung thuốc điều trị COVID-19, trang thiết bị hồi sức cấp cứu, test kít, hóa chất, sinh phẩm,… phục vụ Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 nặng cấp vùng đã được Bộ Y tế chỉ định.

PV:Trân trọng cảm ơn ông

Mời các bạn xem thêm video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.