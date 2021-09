Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin về ca tử vong sau tiêm vắc xin Moderna

Sáng nay 21/9, trao đổi với VietNamNet, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An thành lập Hội đồng kiểm thảo ca tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19.

Ngay sau đó, tổ tiêm chủng đã nhanh chóng cấp cứu và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nhưng sau 1 ngày chữa trị, ông Y. đã mất.





Thông tin ban đầu cho hay, ông Y. tử vong do tai biến sau khi tiêm vắc xin. Tình trạng tai biến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên nguyên nhân tử vong không phải do tiêm vắc xin. Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu cơ quan y tế huyện Hưng Nguyên báo cáo cụ thể.



Hiện, bệnh nhân đã được gia đình đưa về nhà làm các thủ tục mai táng.