Giám đốc Sở Y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để vaccine hết hạn

Ngày 12.6.2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2908/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vaccine Comirnaty cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Theo đó, vaccine Comirnaty được phê duyệt để sử dụng cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Ngày 22.8.2021, ngày 10.9.2021 và ngày 20.9.2021, Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan quản lý Dược châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty từ 6 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ -90 độ C đến -60 độ C.

Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine Comirnaty do Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) cập nhật và sự phê duyệt của FDA, EMA và WHO; Ngày 22.10.2021, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế ban hành Công văn số 2926/QLD-KD về việc đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty ở điều kiện bảo quản từ -90 độ C đến -60 độ C;

Theo đó, cập nhật hạn dùng của các lô vaccine có hạn dùng trên nhãn 6 tháng như sau: hạn sử dụng in trên bao bì là tháng 10.2021, tháng 11.2021, tháng 12.2021, tháng 1.2022, tháng 2.2022, tháng 3.2022 thì hạn dùng cập nhật mới (tăng thêm 3 tháng) lần lượt là: tháng 1.2022, tháng 2.2022, tháng 3.2022, tháng 4.2022, tháng 5.2022, tháng 6.2022.