Giám đốc Sở Y tế Bình Dương: Nỗ lực điều trị, giảm thiểu các ca diễn biến nặng và nguy kịch

Đặc biệt, sau khi Bình Dương trở lại trạng thái bình thường mới, nếu vẫn còn người nhiễm COVID-19, trạm y tế lưu động sẽ phát huy được hiệu quả.

PV. Bình Dương là một tỉnh công nghiệp với nhiều khu công nghiệp, ông cho biết địa phương có kế hoạch chăm sóc y tế cho công nhân như thế nào?

Ông Nguyễn Hồng Chương: Bình Dương đang làm thêm trạm y tế tại các cụm/khu công nghiệp do các nhà đầu tư kết hợp với hệ thống y tế tư nhân tiến hành xây dựng vận hành. Vậy nên công nhân sẽ được chăm sóc và tiếp cận y tế ban đầu tốt.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!