Giám đốc Sở TN-MT An Giang cấp 1.654 sổ đỏ không đúng quy định

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (Ảnh: Nguyễn Hành).

Ngoài ra, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do các tổ chức còn nợ ngân sách nhà nước đến hết năm 2020 gần 120 tỷ đồng.

Kết luận chỉ rõ, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 10 đơn vị hành chính cấp huyện (Tân Châu, Tịnh Biên, Châu Phú, Tri Tôn, An Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Phú Tân, Chợ Mới, Châu Đốc) có một số chỉ tiêu chưa phù hợp giữa cấp tỉnh và cấp huyện, không đúng Luật Đất đai.

UBND tỉnh An Giang cho phép nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để triển khai một số công trình, dự án không có trong danh mục công trình, dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt.

Cho Công ty TNHH Giống- Chăn nuôi Việt Thắng An Giang thuê khu đất trên 126.067m2 có công trình xây dựng trên đất để thực hiện dự án trại heo giống công nghệ cao không đúng quy định. Đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mới có văn bản chỉ đạo thực hiện các thủ tục chấm dứt đầu tư và thu hồi đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang quản lý, khai thác.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang thừa ủy quyền của cấp 1.654 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với diện tích trên 171.000m2 đất ở cho 6 tổ chức kinh tế để thực hiện 8 dự án có thời hạn sử dụng đất lâu dài, không đúng quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013. Một số nhà đất bán đấu giá không đảm bảo đúng quy định và phải hủy kết quả.

Kết luận thanh tra mới ban hành chỉ rõ, UBND tỉnh An Giang chậm ban hành văn bản quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ. Điều đó dẫn đến các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trước ngày 8/10/2016 không được thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa nước.