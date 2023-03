Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sáng 10/3, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chử Xuân Dũng.

Cuối tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra ở Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.