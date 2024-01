Giám đốc Nhạc viện: 'Đang xác minh vụ Lưu Thiên Hương nói bị giảng viên ném điện thoại vào người'

"Do giải thích chị H không hiểu nên tôi yêu cầu bộ phận kỹ thuật kiểm tra, giải thích chuyên môn nhưng chị không đồng ý. Do thấy có những câu nói xúc phạm, sai căn cứ nên tôi dùng điện thoại quay bảo vệ bản thân. Chị H. có hành vi ném điện thoại vào người tôi, may mắn tôi tránh được", Lưu Thiên Hương nói.

Nhạc sĩ cho biết sự việc diễn ra ngay tại phòng thi. Các giảng viên mời sinh viên ra ngoài để tránh ảnh hưởng. "Sau khi bị ném điện thoại, tôi có nói lại vài lời và bỏ ra ngoài. Tôi không thể chấp nhận hành động này trong môi trường giáo dục, dù chưa biết ai đúng, ai sai. Tôi thực sự bị sốc", cô chia sẻ.

Lưu Thiên Hương cho biết đã thông tin vụ việc lên ban giám đốc Nhạc viện TPHCM.



Lưu Thiên Hương cho biết cô trình báo bằng thư điện tử lên ban giám đốc nhưng không nhận được phản hồi. Nữ nhạc sĩ cân nhắc và quyết định công khai vụ việc trên mạng xã hội.

"Sau khi tôi công khai, anh Long (Giám đốc Nhạc viện TPHCM - PV) có gọi điện cho tôi. Tôi giải thích rõ do không nhận được phản hồi và công khai. Đến nay, tôi chưa nhận được thông tin rõ ràng về hướng giải quyết", nữ nhạc sĩ nói thêm.

Lưu Thiên Hương cho biết giảng viên tại Nhạc viện TPHCM có trao đổi sau vụ việc: "Nhiều người gặp trường hợp bị to tiếng, thậm chí văng tục từ giảng viên M.H. Tôi biết có nhiều người phải rời Nhạc viện, nhưng không tiện nhắc tên".