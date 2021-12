Giám đốc Metro Hà Nội lên tiếng việc "dùng" dân để diễn tập sự cố bất ngờ

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 15/12, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội), khẳng định đơn vị không tự "vẽ" ra các tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách di chuyển trên đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, trong vận hành hệ thống metro Cát Linh - Hà Đông có 166 quy trình, trong đó bao gồm 63 tình huống khẩn cấp. Tất cả các tình huống này từng xảy ra đối với các tuyến metro trên thế giới.