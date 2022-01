Giám đốc khu vực WHO: Tầm nhìn, chiến lược vaccine và tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam rất ấn tượng

Thủ tướng cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định thực hiện chiến lược “thích ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19”; phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam xác định vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là 3 yếu tố quyết định để mở cửa thành công nền kinh tế và sẽ tiếp tục củng cố y tế cơ sở, nhất là tại các thành phố lớn, nơi đông dân cư, các khu công nghiệp, nâng cao năng lực y tế dự phòng, tăng cường nhân lực y tế, khuyến khích lực lượng y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch…

Việt Nam cho rằng COVID-19 là một thách thức toàn cầu, không có người dân nào an toàn khi vẫn còn người dân khác mắc bệnh COVID-19; không có quốc gia nào an toàn khi còn các quốc gia khác phải chống dịch. Do đó, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của WHO phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, đồng thời hỗ trợ khẩu trang và vật tư y tế cho nhiều nước, đưa ra nhiều sáng kiến phòng chống dịch tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp tự nguyện cho Quỹ Ứng phó COVID-19 của WHO và Chương trình COVAX.

Thủ tướng đề nghị WHO và cá nhân ông Takeshi Kasai tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine, thuốc điều trị, nhất là trong nghiên cứu, sản xuất và các thủ tục công nhận vaccine trong nước để Việt Nam có thể sớm tự chủ về nguồn cung; hỗ trợ nâng cao năng lực hệ thống y tế; tiếp tục chia sẻ thông tin, đánh giá kịp thời về tình hình dịch bệnh và những kinh nghiệm, khuyến cáo trong việc tiêm chủng. Đặc biệt, Thủ tướng bày tỏ rất trăn trở về việc trẻ em vẫn phải học trực tuyến, chưa được đến trường, đây là vấn đề xã hội lớn cần phải giải quyết. Chính phủ Việt Nam đang xây dựng các phương án để mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất, đề nghị WHO tư vấn về việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, tiếp tục khuyến cáo trong vấn đề này để đạt hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng cũng đề nghị Văn phòng khu vực WHO tổ chức các hoạt động để kỷ niệm Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12 hằng năm theo sáng kiến của Việt Nam như tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc; xem xét tiếp nhận thêm các chuyên gia, cán bộ là công dân Việt Nam vào làm việc tại Văn phòng khu vực của WHO.