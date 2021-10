Giám đốc DN khai chi 20 tỷ để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác

Ngày 28/10, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử thẩm nhóm bị cáo lừa đảo nhận 20 tỷ đồng để "đẩy giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác".



Các bị cáo gồm: Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ở Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ TP Hà Nội) bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Người chi 20 tỷ để chạy tác động điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác” là ông Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc).

Trần Trí Mãnh - người chi 20 tỷ đồng để chạy điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc (An Giang) kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy.



Tại tòa, Mãnh khai quen biết với ông Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ Đà Nẵng) qua lễ hội ở An Giang.



Mãnh muốn chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác vì Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Mãnh cho rằng, việc này đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.



Ông kinh doanh có hợp pháp không, HĐXX hỏi? Ông Mãnh trả lời: “Cũng tương đối hợp pháp”. Sau đó, Mãnh thừa nhận mình kinh doanh có mặt hàng hợp pháp và mặt hàng không hợp pháp.



Do việc kinh doanh bất hợp pháp của Mãnh và khách hàng bị ảnh hưởng, người này đã quyết định chi 20 tỷ đồng để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.