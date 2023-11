Giám đốc công ty tàng trữ gần 1 tạ thuốc nổ dưới phản ngủ của công nhân

Ngày 29/11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị này vừa phát hiện một công ty tàng trữ trái phép gần một tạ thuốc nổ nhũ tương (mìn) và 170 chiếc kíp nổ điện vi sai, 350 mét dây nổ dưới gầm phản ngủ của công nhân.

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 28/11, tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã phát hiện Công ty TNHH Hoàng Hạnh Phương (có địa chỉ tại tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu do ông Nguyễn Đình Hạnh làm Giám đốc) nổ mìn phá đá.