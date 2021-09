Giám đốc công ty "nổ" có... 10 tỷ USD tại ngân hàng ở Mỹ để lừa đảo

Ảnh minh họa

Lập hẳn hợp đồng để cùng ông Nghị ký kết, Hiệp tiếp tục viện lý do thiếu chi phí thực hiện giải ngân và yêu cầu ông Nghị đưa thêm 5.000USD. Sau khi lấy tổng cộng 3,377 tỷ đồng của ông Nghị, Hiệp thỏa thuận với Phong giả chữ ký của ông Vũ Văn Sơn - Giám đốc Cty Hoàng Phúc - làm giấy ủy quyền với nội dung: "Cty Hoàng Phúc do Vũ Văn Sơn đại diện là chủ sở hữu hợp pháp tài khoản tại Ngân hàng Citibank of NewYork trị giá 10 tỷ USD, ủy quyền cho Cty HCT được quyền thay mặt ông Sơn tiếp nhận tham gia và đăng ký đầu tư các dự án, được quyền ký kết các hợp đồng".

Hiệp đưa giấy tờ ủy quyền này cho ông Nghị xem nhưng do nghi ngờ toàn bộ giấy tờ Hiệp đưa ra là giả nên ông Nghị yêu cầu Hiệp trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Sợ ông Nghị tố cáo, Hiệp chuyển khoản trả 50 ttriệu đồng và cam kết trả hết số tiền còn lại trước ngày 16-12-2019. Tuy nhiên, do Hiệp không thực hiện cam kết nên ông Nghị làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Cùng thời gian này, Hiệp đã chuyển khoản trả ông Nghị hết số tiền chiếm đoạt.

Chiếm đoạt gần 7,5 tỷ đồng

Cũng với thủ đoạn ngụy tạo thông tin đang sở hữu một khoản tiền lớn, có khả năng đầu tư tài chính, Hiệp cùng Đỗ Phú Phong, Nguyễn Văn Mực, Võ Văn Cậm Em lừa ông Lê Quang Vinh - Tổng giám đốc, ông Trịnh Sơn Hà - Giám đốc bán hàng khu vực Châu Á Công ty Glocal Green USA.,LLC (Cty Glocal Green) lầy gần 7,5 tỷ đồng. Cụ thể, Hiệp sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TFF (Cty TFF) có trụ sở tại đường Phạm Văn Bạch (P15, Q.Tân Bình) do Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị để ký kết hợp đồng tài chính với Công ty Glocal Green USA.,LLC để chiếm đoạt tiền.