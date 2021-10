Giám đốc Công ty kinh doanh xăng dầu Hà Lộc bị bắt

Chiều 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, bà Mai Thị Dần, sinh năm 1966 ngụ phường 11, TP Vũng Tàu để điều tra về hành vi buôn lậu...

Khám xét tại Công ty TNHH Hà Lộc và nơi ở của bị can Mai Thị Dần, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cơ quan Công an cũng tiến hành niêm phong hàng chục bồn chứa khối lượng lớn xăng dầu.

Chuyên án triệt phá đường dây làm giả, buôn lậu 200 triệu lít xăng giả được Công an tỉnh Đồng Nai thành lập cuối năm 2020.