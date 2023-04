Giám đốc Công an TP HCM lên tiếng về vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023 do UBND TP HCM tổ chức sáng 1-4, Giám đốc Công an thành phố Lê Hồng Nam đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn,

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản được giữ ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Tội phạm trật tự an toàn xã hội cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, TP HCM ghi nhận số vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tăng hơn 81% cùng kỳ. Cụ thể, các lực lượng đã triệt phá 461 vụ với 961 người tham gia.

Qua đó, Công an thành phố đã thu giữ khoảng 340kg ma túy các loại trong quý 1-2023. Chỉ tính riêng tháng 3, công an đã thu giữ hơn 174kg ma túy các loại.