Giám đốc Công an Lai Châu kể về cuộc vây ráp ma túy lớn nhất tỉnh

6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Lai Châu chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống tội phạm liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, kế hoạch kéo giảm 10% số vụ phạm pháp hình sự...

Thống kê cho thấy, với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, Công an tỉnh Lai Châu kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội gần 18% so với năm 2019 (năm chưa xảy ra dịch Covid); tỷ lệ điều tra khám phá được nâng cao đạt trên 92%; Nhiều chuyên án ma túy lớn được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận.