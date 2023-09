Giám đốc Công an Hòa Bình công bố hàng loạt tài khoản mạng xã hội cá nhân

Công an tỉnh Hòa Bình vừa có thông báo công khai số điện thoại và nhiều tài khoản mạng xã hội của Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Việc công bố số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhằm kịp thời nắm bắt, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình trên địa bàn.