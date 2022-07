Giám đốc Công an Hậu Giang chỉ đạo xử lý hai cảnh sát vừa lái xe vừa nghe điện thoại

“Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức kiểm điểm, làm rõ mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Kết quả kiểm điểm, xử lý sai phạm sẽ được thông tin công khai, kịp thời trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh”, Công an tỉnh Hậu Giang khẳng định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông mặc sắc phục CSGT di chuyển trên ô tô được cho là ở tỉnh Hậu Giang.