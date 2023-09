Giám đốc Công an Hà Tĩnh đề xuất tuyển thẳng nữ sinh nghèo

"Cách đây vài ngày, em nhận được thông báo đã đỗ vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân như nguyện vọng ban đầu. Ban đầu em cứ ngỡ không còn chút hy vọng nào, đang chuẩn bị xin nhập học vào ngành Sư phạm thì nhận được kết quả trúng tuyển. Em rất bất ngờ, hạnh phúc", Linh chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết do chỉ tiêu tuyển nữ vào học tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân rất ít, với số lượng là 1 người nên nữ sinh Khánh Linh đã không trúng tuyển. Nắm được hoàn cảnh gia đình Linh, phía công an tỉnh đã có đề xuất và đã được Bộ công an đồng ý.

"Linh là nữ sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sinh ra ở huyện miền núi Vũ Quang, không có bố, mẹ lại không được minh mẫn song em luôn nỗ lực vươn lên. Nữ sinh có nguyện vọng, tha thiết được vào trường học nên tôi đã đề xuất tới Bộ Công an. Đây là một tình huống từ trước đến giờ chưa bao giờ có ở Hà Tĩnh", Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.