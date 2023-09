Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm ANTT đón đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden

Qua kiểm tra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá cao việc xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ đầy đủ, chi tiết, bài bản, khoa học.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị các đơn vị phối hợp với các ban, ngành của thành phố và lực lượng Công an, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các tình huống “đột xuất, bất ngờ", sẵn sàng mọi phương án, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đoàn Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm tại Việt Nam.

Thanh Hà