Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm người tung tin 'bắt cóc trẻ em'

Công an Hà Nội vừa thông tin, hiện nay trên các trang mạng xã hội đăng tải thông tin: “Thông báo khẩn: Hiện tại trên địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa, cụ thể các xã lân cận: Phù Lưu, Tế Tiêu, Xuy Xá đã xuất hiện những trường hợp Bắt cóc trẻ em, học sinh… với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, các bậc phụ huynh hết sức chú ý và đề cao cảnh giác, đặc biệt khu vực trường mầm non…”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa kiểm tra, xác minh thông tin.