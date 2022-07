Giám đốc Công an Đồng Nai làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, từ ngày 1/7/2022; quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7/2022.