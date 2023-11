Giám đốc công an đáp gì khi nhà hàng than khó khăn vì kiểm tra nồng độ cồn?

Chia sẻ với doanh nghiệp, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng công an do Bộ Công an chỉ đạo và thực hiện theo các quy định của Trung ương, trong đó có vấn đề kiểm tra nồng độ cồn.

"Từ khi Nghị định 100 ra đời đến nay tình hình tai nạn giao thông cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng giảm rất nhiều", Đại tá Triều nói.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: HH).

Theo Đại tá Triều, có thể thấy việc này đã đi vào cuộc sống, được tuyên truyền đến từng người dân. Với những chỉ đạo của Trung ương thời gian qua cho thấy hiệu quả tốt và lực lượng công an tỉnh không thể làm khác.