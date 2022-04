Giám đốc CDC Nam Định cùng thuộc cấp nhận bao nhiêu tiền hoa hồng từ Việt Á?

Trước đó, cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc và Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng; số tiền hoa hồng mà Việt Á chi cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố khoảng 30 bị can trong vụ án tiêu cực liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Trong số này, nhiều người là cán bộ cấp cao của CDC các địa phương, hoặc lãnh đạo cấp vụ thuộc các bộ, ngành.

Minh Tuê