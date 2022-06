Giám đốc CDC Khánh Hoà nhận 1,9 tỷ đồng tiền hoa hồng

Như Tiền Phong đã phản ánh, sáng 17/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Quốc Huy và Huỳnh Văn Dõng. Bị can Dõng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú vì gãy chân. Công an Khánh Hoà cũng khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy (bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam trước đó trong một vụ khác liên quan đến Công ty Việt Á). Cả 3 bị can cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, qui định tại khoản 3, Điều 222 BLHS.

(Nguồn: Tiền Phong )