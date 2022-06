Giám đốc CDC Khánh Hòa hưởng hoa hồng tiền tỷ khi mua vật tư y tế

Dẫn giải bị can Trần Quốc Huy rời khỏi CDC Khánh Hòa để đưa về trại tạm giam.

Khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hoà tiến hành định giá thiết bị, vật tư y tế CDC Khánh Hòa của VNDAT, các nghi can không khai nhận về khoản tiền hoa hồng nêu trên. Tuy nhiên, với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, điều tra viên đã tập trung đấu tranh quyết liệt kết hợp kiên trì vận động, thuyết phục, Huỳnh Văn Dõng, Trần Quốc Huy và Mai Thị Minh Truyền đã giao nộp toàn bộ số tiền 1,977 tỷ đồng.

Ngày 17/6 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Huỳnh Văn Dõng, Trần Quốc Huy, Nguyễn Thị Thúy về tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoại trừ ông Huỳnh Văn Dõng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do đang điều trị vết thương tai nạn, bị can Trần Quốc Huy đã bị bắt tạm giam. Riêng Nguyễn Thị Thúy đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án hình sự khác.

Trong vụ án xảy ra tại CDC Khánh Hòa, cơ quan điều tra xác định bị can Huỳnh Văn Dõng là đối tượng chủ mưu, Trần Quốc Huy là người thực hiện còn Nguyễn Thị Thúy là đồng phạm giúp sức. Vụ án đang được đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.