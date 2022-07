Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm nhận 1,1 tỷ đồng của Việt Á

Ông Tùng cho biết, khi khởi tố vụ án, Công an TP Hà Nội cũng đã đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, báo An ninh thủ đô, Công an nhân dân.

Thông tin thêm về vụ án tại CDC Hà Nội, ông Tùng cho biết, ông Trương Quang Việt - Giám đốc CDC Hà Nội và bà Lê Thị Bích Tuyến - Trưởng phòng Tài chính Kế toán đã nhận 1,1 tỷ đồng của Công ty Việt Á.