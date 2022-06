Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng thuộc cấp ‘phù phép’ chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng thế nào?

Số vật tư dôi dư sau khi “phù phép”, ông Thạnh cùng các đồng phạm chuyển lại cho Công ty Việt Á để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt ban đầu xác định là 4.063.500.000 đồng.

Bà Lê Thị Kim Chi, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như VTC News đưa tin, 17h20 ngày 20/6, cơ quan công an đã bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng bác sĩ Tôn Thất Thạnh về tội tham ô tài sản.

Cơ quan công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Lê Thị Kim Chi, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng cùng về hành vi trên.