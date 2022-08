Giám đốc CA tỉnh Hà Nam kể quá trình bắt kẻ nhốt bé trai vào tủ cấp đông

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng thông tin: “Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an đã lùng và truy bắt cả đêm 13/8 mới bắt được nghi phạm Giang - kẻ bạo hành cháu bé 3 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Sau khi xảy ra vụ việc nghi phạm Giang trốn lên Hà Nội, công an truy lùng cao độ mới bắt được nghi phạm. Đến lúc này, cơ quan công an đang truy xét, điều tra nghi phạm Giang”.

Cháu bé đang được theo dõi sức khỏe ở bệnh viện.