Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức bị bắt

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Quân (sinh năm 1973, Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).