Ông Tuấn và cựu Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hoàng Thị Ngọc Hưởng.

Ông Tuấn bị khởi tố nhưng được tại ngoại từ ngày 21/10. Cùng tội danh trên, ông Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiết bị y tế Hoàng Nga) bị bắt tạm giam.



Việc khởi tố ông Tuấn và 8 bị can khác nhằm làm rõ những sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh từ năm 2015, khi ông Tuấn làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ công ty trên đã có hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Trong đó, ông Nguyễn Quang Tuấn ký một số văn bản có liên quan.



Theo Bộ Công an, sai phạm của các bị can làm tăng chi phí, gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng cho tài sản Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của công tác khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.