Giám đốc bệnh viện Bạch Mai "khóc" vì chuyện đấu thầu thuốc, vật tư

Đây là câu chuyện được Trưởng Ban chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Văn Phúc kể lại tại hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về bảo hiểm y tế sáng 8/7/2022. Tại hội nghị, ông Phúc dành trao đổi về vấn đề thời sự, cấp thiết hiện nay là chuyện thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế trong hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Xác nhận tình trạng đang diễn ra, ông Phúc thông tin nguyên nhân của việc này là do chậm đấu thầu cung cấp thuốc, thiết bị, vật tư. Thực tế, có những gói thầu từ năm ngoái đến nay vẫn chưa hoàn thành, thực hiện được. Trong đó, lý do dễ thấy nhất là do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp thời gian trước gây khó khăn cho các hoạt động.