Giám định tâm thần nam thanh niên cầm rựa chém người phụ nữ cùng thôn nguy kịch

Ngày 9/11, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Long (29 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) để điều tra về hành vi Giết người.

Trần Thanh Long - nam thanh niên cầm rựa chém người phụ nữ cùng thôn nguy kịch. (Ảnh: C.A)