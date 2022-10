Giám định tâm thần kẻ dùng búa đánh chết bé gái 5 tuổi ở Quảng Nam

Sáng 25/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh sẽ ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Xanh. (Ảnh: C.A)