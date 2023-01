Giẫm đạp ở trung tâm thương mại Uganda dịp năm mới, 9 người chết

Ban đầu những người này tham dự sự kiện chào đón năm mới bên trong trung tâm thương mại nằm trên đường cao tốc nối thành phố Kampala với sân bay Entebbe. Đây là lễ đón năm mới đầu tiên tại Uganda sau 3 năm, do các quy định hạn chế do Covid-19 và vấn đề an ninh.