Giảm cân và giải độc với nước ép bắp cải gừng

Giải độc gan



Bắp cải là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như kali, vitamin C và lưu huỳnh. Những chất dinh dưỡng này hỗ trợ giải độc gan một cách lâu dài. Đặc biệt vitamin C và lưu huỳnh trong bắp cải có tác dụng ưu việt trong việc thải độc tố axit uric và các gốc tự do ra khỏi cơ thể.