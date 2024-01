Giảm cân nhờ thay đổi thói quen ăn uống

Các nghiên cứu cho thấy những người ăn kiêng đạt được thành công hơn trong việc giảm cân và kiểm soát tốt cân nặng khi họ không nhịn ăn sáng. Lời khuyên quan trọng là hãy thử ăn các bữa sáng giống nhau trong tuần và đừng thay đổi thực đơn.

Theo nghiên cứu, việc lặp lại cùng một bữa ăn có thể giúp bạn giảm cân do mất ít thời gian có sẵn và thuận tiện trong khâu chuẩn bị. Ví dụ, 1 cái bánh nhỏ ăn kèm với bơ lạc và 1/2 quả chuối cắt lát. Bữa ăn này chỉ cung cấp 278 calo khiêm tốn nhưng lại có khả năng làm no do nhiều chất xơ và protein.

Giảm kích cỡ của suất ăn

Chúng ta ăn ít hơn khi chúng ta dùng đồ đựng thức ăn nhỏ hơn. Lý thuyết là đôi mắt của chúng ta bị lừa khi nghĩ rằng chúng ta ăn nhiều hơn vì đĩa của chúng ta đã đầy, đồ đựng thức ăn nhỏ làm cho các phần thực phẩm trông lớn hơn. Kết quả là chúng ta hài lòng với lượng thức ăn ít hơn.