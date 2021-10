Giảm cân nhờ ăn cà chua hằng ngày

Cà chua là nguồn cung cấp protein, khoáng chất, chất xơ và vitamin. Không chỉ vậy, cà chua còn giúp làn da của bạn trở nên mịn màng và căng bóng. Một lợi ích đáng ngạc nhiên khác của cà chua là giúp bạn giảm cân.

Ảnh minh họa: Mybiology

Lượng calorie thấp



Mặc dù giàu vitamin, khoáng chất, protein và chất xơ nhưng cà chua lại ít calorie. Một quả cà chua cỡ trung bình chỉ chứa 16 calorie. Ăn 2 quả cà chua khiến bạn cảm thấy no nhưng lại cắt giảm lượng calorie nạp vào cơ thể.



Nhiều chất xơ



Chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm cân. Cà chua chứa nhiều chất xơ là một trong những loại trái cây tốt để giảm cân. Chất xơ hòa tan trong cà chua tạo thành một chất giống như gel trong ruột già và hoạt động như nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Điều này cũng giúp tăng cảm giác no của bạn. Chất xơ không hòa tan trong cà chua tự liên kết với chất béo và ngăn cản cơ thể hấp thụ chất béo.



Tăng cường trao đổi chất



Các chuyên gia đã xác nhận ăn cà chua dưới mọi hình thức làm tăng sự trao đổi chất. Trong một nghiên cứu với đối tượng là phụ nữ trung niên, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ăn cà chua làm tăng mức tiêu hao năng lượng nghỉ ngơi của những người này. Điều này đồng nghĩa lượng calorie cần thiết khi nghỉ ngơi cũng tăng lên. Không thể có cách dễ dàng nào khác để đốt cháy nhiều calorie hơn.



Chỉ số đường thấp



So với nhiều loại rau quả khác, chỉ số đường của cà chua thấp. Như vậy, mất nhiều thời gian để việc tiêu thụ cà chua làm tăng lượng đường trong máu. Điều này giữ cho lượng đường trong máu được kiểm soát.